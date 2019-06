"Ivan Golunovile kui kaitsealusele esitati süüdistus müümiskatses," kirjutas tema advokaat Pavel Tšikov.

Politsei teatel peeti Golunov (36) kinni neljapäeval Moskvas Tsvetnoi bulvaril, kui politseinikud leidsid tema seljakoti läbiotsimisel kaks pakki metamfepramooni kogukaaluga 3,65 grammi. Politsei lisas hiljem, et leidis tema korterist ka 5,42 grammi kokaiini.

Uudisteagentuuri AFP andmeil leiti Golunovi seljakotist viis pakki uimastit mefedroon.

Prokuratuur taotles kinnipidamise pikendamist 72 tunni võrra ning Golunov pidi astuma laupäeval kohtu ette, kuid istungi eel kukkus ta politseijaoskonnas kokku. Pole selge, kas kohtuistung toimub või mitte. Tšikovi sõnul tuvastasid Golunovi politseijaoskonnas uurinud meedikud tal peapõrutuse ja hematoomi ning kahtlustavad, et tal on mitu roidemurdu.

"Ta vajab röntgenpilti ning tuleb jätta haiglasse," lausus Tšikov viitega ühele Golunovi uurinud meedikule.

Ta lisas, et meedikud tahtsid ajakirjaniku haiglasse viia, kuid esialgu ei lubanud politsei uurimismeeskonna juht neil seda teha. Moskva politsei aga teatas hiljem, et Golunov otsustati ikkagi haiglasse uuringutele viia. Moskva 71. haigla kinnitusel tõi kiirabi Golunovi neile.

"Ta kirjutati just sisse. Teda praegu uuritakse. Tema tervisest on võimalik rääkida alles homme," lisas haigla.

Golunovi sõnul löödi teda kaks korda rusikaga pähe ning politseinikud seisid ka tema rinnakorvil. Lisaks olid tal seljal kriimustused, mis tekkisid siis, kui politseinikud teda lohistasid.

Golunovi toetajate sõnul on süüdistus väljamõeldud ning karistus kõrgetasemelise korruptsiooni kajastamise eest. Ta on kajastanud paljusid korruptsioonijuhtumeid matusetööstusest Moskva linnavalitsuseni. Tema viimane uurimus ilmus 17. mail ja käsitles seda, kuidas mikrorahandusettevõtted hõivavad pettusega võlgnike eluasemeid.

Meduza peatoimetaja Ivan Kolpakov ütles Interfaxile, et Meduza uuriva ajakirjanduse haru juhti Golunovi oli viimase aasta jooksul korduvalt ähvardatud. Kolpakov on kindel, et võimud panid uimastid ajakirjaniku kotti ja koju ise.

Meduza peadirektor Galina Timtšenko lisas kohtu ees ajakirjanikele: "Ivan sai ähvardusi. Kaks kuud tagasi olid need peaaegu igapäevased."

Timtšenko sõnul ei suutnud ta veenda Golunovi politseiga ühendust võtma.

"Nad ütlesid: "Me matame su igaveseks.""

Kohtuhoone juures avaldas meelt mitu ajakirjanikku. Muu hulgas olid neil kaasas plakatid, millest ühelt võis lugeda "Mina olen ajakirjanik Ivan Golunov - vahistage ka mind". Uudisteagentuuri AFP videoajakirjaniku sõnul pidas politsei meeleavaldusel kinni kolm inimest.

Golunov vestles ka Vene presidenti Vladimir Putinit nõustava inimõigusnõukogu esindajaga ning hiljem teatas presidendi nõunik Anton Kobjakov, et valskuses süüdi olevad inimesed võetakse vastutusele.

"Pettus ja valskus on karistatav. Kõik, kes seda teevad, võetakse vastutusele," lausus Kobjakov, kui ajakirjanikud küsisid temalt Golunovi kinnipidamise asjaolude kohta. "Ma uurin kindlasti isiklikult kõike, mida te ütlesite. Olen kindel, et presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov... ja peaprokurör Juri Tšaika tagavad järelevalve ning täidavad oma ametikohustusi. Meie riigis kehtib süütuse presumptsioon."