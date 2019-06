Elektrijalgratturid võtsid mõõtu Eesti kõige järsema kallakuga tänaval

Kuna tegemist oli Cleveroni tootearendusvõistlusega, siis nõndanimetatud kataloogijalgrattaga starti ei lubatud. Isevalmistatud elektrijalgratas võis kaaluda kuni 22 kilo, mootor võis väntamise ajal töötada abimootorina ja kuna võimsusele piire ei seatud, püstitati tõelisi kiirusrekordeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisena startinud võistkonna Küberfüüsikud võistleja kihutas meteoorina teele, kuid finišijoone ületamisele järgnes valus kukkumine.



"Kiirus läks päris suureks, kaotasin lõpuks kontrolli," rääkis võistkonna liige Günther Sein, kelle sõnul ei suutnud ta pidurdada ja kaotas finišikurvis tasakaalu.

Poolfinaali pääsenud nelja võistkonna jaoks toodi finišijoon pisut allapoole, et oleks turvalisem. Nüüd oli tähtis pääseda finaali, sest kiireima ratta ehitanud meeskonda ootas 5000 euro suurune preemia. Kuna poolfinaali kiireim katkestas finaalsõidu, võttis ootamatu võidu võistkond Team-8.

Raigo Press võiduvõistkonnast ütles, et oma võidus ei olnud nad sugugi kindlad.



"Üks võistkond kukkus ka pärast finišit, see pani mõtlema, et kindlasti ei hakka üleliigseid riske võtma, et vaatame, kuidas läheb," ütles ta.

Team-8 tehnika pani kokku Urmas Laanemets, Press aga valmistas elektroonilise osa.

Cleveroni juhataja Arno Kütt ütles, et lahendused olid väga erinevad, kuid üllatas see, millise kiirusega ratturid üles läksid. "See oli väga muljetavaldav," kinnitas ta.

Esimese mäkketõusuvõistluse kogemuste najal tahavad korraldajad järgmisel aastal veel suuremat rõhku panna võistlejate ohutusele, sest kiirused olid tõesti väga suured.