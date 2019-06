Taanduva palavusega kaasneb äikesevihm

Saabuval ööl laieneb tihedam sadu ühes äikesega saartelt üle mandri ida poole. Äikesega kaasneb nii tugevaid sajuhooge kui ka tuuleiile 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Temperatuur on 13-21 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on mandril vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis on veel äikest ja kohati võib sadu tugev olla. Edelatuul tugevneb 4-13 m/s, sooja saab kuni 19 kraadi.

Keskpäevaks lääne pool ilm selgineb ning idapoolne sadu taandub järk-järgult Peipsi taha. Edela- ja läänetuul puhub 5-11, puhanguti kuni 15 m/s. Temperatuur tõuseb kuni 24 kraadini.

Õhtuks on hoovihmad juba valdavalt vaibunud ning taevas on vahelduvalt pilves. Tuul on edelast 5-11, iiliti 16 m/s ning sooja on valdavalt 17 kraadi, mandril kuni 20 kraadi.

Uus nädal algab vähese pilvisusega, kuid edasi peab hoovihmadeks valmis olema ning mitmel pool püsib ka äikesevõimalus. Päevane keskmine temperatuur langeb küll pisut, kuid jääb siiski 20 kraadi piirimaile ning öösiti tuleb valdavalt 10-14 kraadi sooja.