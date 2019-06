"Vastavalt andmetele, mille esitasid oblastite, vabariikliku tähtsusega linnade, pealinna valimiskomisjonid seisuga kell 20:00 9. juunil 2019, olid hääletussedeli saanud 77 protsenti valimisnimekirjadesse kantud valijatest," ütles Mustafina Nur-Sultanis korraldatud briifingul.

Kasahstanis valiti pühapäeval esimest korda 30 aasta jooksul uus president, kindlat võitu ennustatakse eksliidri Nursultan Nazarbajevi väljavalitud mantlipärijale Kassõm-Žomart Tokajevile.

Endine senati spiiker ja diplomaat Tokajev käskis aprillis korraldada uued presidendivalimised pärast seda, kui riigi senine president Nursultan Nazarbajev ameti üllatuslikult maha pani ja Tokajevist presidendi tegi.

Nazarbajev (78) pole küll enam president, kuid arvatakse, et ta on jätkuvalt 18 miljoni elanikuga riigi de facto juht.

Tokajevi kuus vastaskandidaati on Kasahstanis vähetuntud. Tokajevi toetuseks on aga käivitunud üleriiklik toetuskampaania, kirjutas AFP.

Mõttekoja Kasahstani Majandusuuringute Büroo juhi Kassõmhan Kapparovi sõnul ei saa valimisi legitiimseks pidada. Valitsus julgustab Kapparovi väitel avaliku sektori töötajaid nagu arste ja õpetajaid Tokajevi poolt hääletama. Tema kampaania vabatahtlikud saavad reaalsuses riigilt tasustatud, lisas ta.

Eelmisel aastal protestiaktsioonil osalemise katse üle vangistatud Almatõ elaniku Temudžin Duisenovi sõnul teatati valimistest aprillis, et opositsioonil poleks aega valimisteks valmistuda. "Mitte ükski kandidaat, keda ma tahaksin toetada, ei suudaks valmistuda valimiskampaaniaks (kahe kuuga)," ütles ta.

Nazarbajevi peamine rivaal, välismaale põgenenud pankur Muhtar Abljazov ja tema keelustatud liikumine Kasahstani Demokraatlik Valik (DCK) ärgitab inimesi olema vastu kõikidele kandidaatidele.

Tokajev on lubanud, et Nazarbajevile, kes on eluks ajaks määratud Kasahstani julgeolekunõukogu esimeheks ning on põhiseaduses põlistatud tiitliga Riigi Juht, jääb otsustav sõna poliitikaloomes.

Valitsusmeelse partei nimel osaleb valimistel ka ainus naiskandidaat Danija Jepajeva. Ainus valitsust avalikult kritiseerinud kandidaat on ajakirjanik Amiržan Kossanov, kirjutas AFP.

Nur-Sultanis ja Almatõs võeti valimiste päeval kinni ligi 500 inimest

Kasahstani pealinnas Nur-Sultanis ja Almatõs võeti presidendivalimiste päeval sanktsioneerimata meeleavaldustel osalemise eest kinni ligi 500 inimest, teatas siseministri asetäitja Mart Kožajev pühapäeval.

"Kahe linna tänavatel olid katsed destabiliseerida olukorda. Nur-Sultani ja Almatõ linnas toimetati kohapealt (miitingute toimumiskohtadelt) jaoskondadesse ligi 500 inimest," ütles Kožajev keskvalimiskomisjoni briifingul.

Tegemist oli suurimate protestidega Kasahstanis viimase kolme aasta jooksul.