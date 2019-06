Uus nädal algab sajuta ja mõõduka soojaga

Esmaspäevane ilm tuleb kuiv ja mõõduka soojaga, tuult on enam tunda põhjarannikul.

Esmaspäeva öö on sajuta. Puhub edelatuul 3 kuni 8, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Puhub edelatuul 4 kuni 9, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub edelatuul 5 kuni 10, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 21, Ida-Eestis kuni 24 kraadi.

Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 4 kuni 9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Teisipäeva öösel on Eesti ilm sajuta ja üsna vaikne, päeval saabuvad merelt vihmapilved, kohati on äikest. Tuul pöördub itta ja kirdesse ning tugevneb õhtul saarte piirkonnas puhanguti 14 meetrini sekundis. Öösel on sooja 9 kuni 15, päeval 16 kuni 22, mandri lõunaosas kuni 25 kraadi.

Kolmapäeva öösel lükkab tugevam kirdetuul nii saju kui ka sooja õhu lõuna poole ning päev on peamiselt sajuta. Öösel on sooja 9 kuni 15, päeval 14 kuni 20 kraadi.

Neljapäeval ja reedel sajab taas mitmel pool hoovihma ja on äikest. Õhumass soojeneb.