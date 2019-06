USA geiparaadil puhkes õhkrelva tõttu paanika

Esmaspäeval astub 38-aastane mees nimega Aftabjit Singh kohtu ette ning esialgsetel andmetel ilmus ta geiparaadile õhurelvaga (nn BB gun). Kuigi mitu inimest on väitnud, et nad kuulsid ka laske, pole võimuesindajate hinnangul hetkel ühtegi tõendit selle kohta, et üritusel oleks tulistatud, vahendas BBC.

Uudisteagentuur Associated Press on tutvunud politseiraportiga, mille kohaselt on mees selgitanud, et võttis relva välja pärast seda, kui keegi oli tema partnerit löönud.

Singhile on esitatud süüdistus õhkrelva ebaseaduslikus omamises, ohtliku relva kandmises ja avaliku korra rikkumises.