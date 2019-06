Päästeameti demineerimiskeskuse nõuniku Arno Pugoneni sõnul on eestlaste eesmärk aidata ukrainlastel rakendada õppetöös lahingumoonaga tegelemise rahvusvahelisi standardeid.

Kahjuks on sõjategevuse tagajärgede likvideerimisel humanitaardemineerijatel tööpõld lai.

"Ukraina on sarnaselt Eestiga ajaloo keerdkäikude tõttu olnud sõdade tallermaa. Selle tagajärjel on meie maad reostatud plahvatusohtlike esemetega. Nagu meil, nii on ka Eesti kolleegidel olukord keeruline," ütles Lvivi turvateaduste ülikooli esindaja Viktor Kovaltšuk.

Arno Pugonen lisas, et Ukraina humantiaardemineerijatele teeb tulevikus tööd juurde ka Ida-Ukrainas kestev sõda.

Ukraina ja Eesti kõrgkoolide humanitaardemineerijate koostöö algas 2016. aastal.