Raadiouudised (10.06.2019 12:00:00)

Rootsis Malmö kesklinnas leidis aset vahejuhtum, mille käigus avasid politseinikud tule ühe mehe pihta. Võimuesindajad on raudteejaama piirkonnast kõik inimesed evakueerinud ning sündmuskohale on saabunud ka pommirühm. Juhtunu täpsemad asjaolud on alles selgitamisel.