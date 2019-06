"Aktuaalne kaamera" külastas möödunud kevadel asendusõpetajate programmi üht asendustundi Tallinnas Pelgulinna gümnaasiumis - asendusõpetaja Kertu õpetas kooli kolmandat klassi kolm nädalat, mil tegelik õpetaja oli haiguslehel.

Toona oli programmiga liitunud 140 asendusõpetajat, tänaseks on neid 431. Programm on laienenud Tallinnast Harjumaale, Tartusse ja Tartumaale ning huvi üle Eesti aina kasvab.

Heateo haridusfondist saab programm nüüd 73 000 eurot.

"Rahaga me tahame ehitada veebiplatvormi, millega teha asendusõpetajate idee kättesaadavaks kõikidele koolidele Eestis," selgitas programmi asutaja Teibi Torm.

Asendusõpetajaks saavad hakata kõrgharidusega inimesed, kellel on kogemused õpetamise, meeskonna juhtimise või noortega tegelemises.

"Koolid on meid tõesti üles leidnud ja see, et me saame nüüd ka peale Tallinna ja Tartu selle programmi viia mujale Eestisse, on hästi tänuväärne," ütles Torm.

Ühe miljoni euro suuruse Heateo haridusfondi kutsus ellu 30 tehnoloogiaettevõtjat. Selle eesmärk on anda hoogu algatustele, mis aitavad lahendada olulisi kitsaskohti Eesti hariduses. Kokku on fond kuue kuuga saanud 95 rahastustaotlust.

"Me oleme aru saanud, et me ei saa kohe niiviisi neid algatuse alusel rahastada, vaid me teeme koostööd, töötame koos välja selle täpsema projekti skoobi ja siis rahastame. Asendusõpetajate programm ongi esimene, kes meie käest raha sai," selgitas haridusfondi kaasasutaja Martin Villig.

"Meil on töös ka kümneid teisi projekte, kellega me koos töötame ja kui me jõuame faasi, siis ehk suve jooksul tuleb veel rahastusotsuseid," lisas ta.

Haridusfondi idee algatajad on Taavet Hinrikus TransferWisest ja Martin Villig Boltist.