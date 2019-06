Kopter süttis kukkudes põlema, kuid tuli saadi kiiresti kontrolli alla, vahendas Reuters.

Õnnetuspaigale, mis asub mõne kvartali kaugusel Times Square'ilt 7th Avenuel, sõitsid kümned päästeautod.

Õnnetus juhtus Eesti aja järgi kella 21 paiku. Sel ajal oli ilm vihmane ja udune.

Päästeamet kirjutas Twitteris, et siiani on teatatud ühest hukkunust. Meedia andmeil on tegemist kopteri piloodiga. Ka linnapea Bill de Blasio ütles, et tõenäoliselt hukkus helikopteri piloot.

Hoones olnud inimesed evakueeriti, keegi neist kannatada ei saanud.

New Yorgi politsei kinnitusel oli õnnetusse sattunud helikopter eraisiku oma.

Linnapea sõnul ei ole alust arvata, et tegemist oleks olnud terrorismiga.

Kuberner Andrew Cuomo jõudis veidi pärast õnnetust sündmuskohale. Ta rääkis ajakirjanikele, et helikopter püüdis ilmselt teha sunnitud hädamaandumist hoone katusele.

Kuigi ilm oli vihmane ja udune, ei ole Cuomo sõnul teada, kas sellel oli õnnetuses osa.

Nathan Hutton, kes töötab hoone 29. korrusel, ütles, et tundis hoone rappumist, kui helikopter selle katusele prantsatas. "Seda oli tunda läbi kogu hoone," märkis ta.

Melvin Douglas müüs tänaval vihmavarje, kui kuulis enda sõnul kolinat. "Ma ei näinud seda, kuid tundsin. Hoone katuselt tuli suitsu," rääkis ta.

President Donald Trump tunnustas Twitteri vahendusel juhtunule reageerinud päästjaid.

AXA Equitable Center on enam kui 229 meetri kõrgune hoone, mis ehitati 1985. aastal. Lisaks hulgale ettevõtetest üürnikele tegutseb hoones New Yorgi üks tunnustatumaid restorane Le Bernardin.

FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing. — FDNY (@FDNY) June 10, 2019

#FDNY members remain on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash onto building. The fire has been extinguished. There is currently one fatality reported. — FDNY (@FDNY) June 10, 2019

#FDNY confirms a helicopter has crash-landed onto the roof of 787 7th Ave in Manhattan. The fire has been extinguished, and members continue to operate in response to fuel leaking from the helicopter. There is currently one fatality reported. — FDNY (@FDNY) June 10, 2019