Ajaleht kirjutas, et Juba 2015. aastal deklareeris Savisaar huvide deklaratsioonis, et on ärimees Alexander Kofkinile võlgu 23 957 eurot, kuid hiljuti esitatud värskes deklaratsioonis on võlasumma täpselt sama suur.

Oma kunagisele nõunikule Oleg Harlamovile on Tallinna linnavolikogu liikmena deklaratsiooni esitanud Savisaar jätkuvalt võlgu 50 000 eurot, Keskerakonnast lahkunud riigikogu liikmele Raimond Kaljulaidile 35 000 eurot, märkis ajaleht.