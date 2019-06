Tallinna Kunstikooli direktoriks saab Märt Sults

Tarbija jaoks on ükskõik, kas elektrit ei ole tal kodus sellepärast, et pole elektrijaama, ülekandesüsteem või jaotusvõrk ei tööta korralikult. Elektri varustuse eesmärk on hoida tarbijal tuled põlemas, kirjutab Taavi Veskimägi "Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruandes 2019".