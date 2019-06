Mais laekus narkopolitseile vihje, et ühest Tallinnas Mustamäel asuvast laoruumist on tunda tugevat kanepilõhna. Politseinikud kontrollisid laekunud informatsiooni ja pidasid kinni 27-aastase mehe, kelle kasutuses olnud laoruumis oli püsti pandud viis telki kokku 159 kanepitaimega.

Laoruum oli varustatud kanepi kasvatamiseks vajalike süsteemidega, nagu valgustid ja filtrisüsteemid. Mehe kodus toimunud läbiotsimisel leidsid politseinikud sularaha ning kanepikahtlusega ainet.

Ringkonnaprokurör Arika Almann ütles, et 27-aastast meest on alust kahtlustada väga suure arvu kanepitaimede kasvatamises ning arvestades mastaape, on tõenäoline, et kanep oli mõeldud müügiks. "Kuriteo raskuse tõttu taotles prokuratuur varem karistamata mehe vahi alla võtmist ning kohus rahuldas selle taotluse," lisas prokurör.