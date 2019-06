Laupäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm, ida pool on öö hakul pilvisem ja võib olla üksikuid sajuhooge. Mitmel pool on ka udu. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, kuid rannikul on mitmel pool udu. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, sooja on kuni 20 kraadi.

Päev on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, mis õhtuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on 20 kuni 25, rannikul natuke jahedam - kohati 17 kraadi.

Laupäeva õhtul on pilvisus hõre ning ei hoia endas ka vihma, rannikul tekib taas udu. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur küündib 22 kraadini.

Pühapäev tuleb sarnane laupäevale, kuid uue nädala algus toob natuke hoovihma. Teisipäev ja kolmapäev on peamiselt sajuta. Öösel on keskmiselt 12 kuni 14 ja päeval 22 kuni 24 kraadi sooja.