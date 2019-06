Pühapäeva hommik tuleb selge või vähese pilvisusega ja kuiv, kuid paiguti püsib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning temperatuur tõuseb 18 kraadini.

Ka päeval on taevas valdavalt selge ja vihma ei pea kartma. Rannikul on veel paiguti udu ning tuul on endiselt muutlik 1-7 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja saab 19 kuni 25 kraadi.

Õhtu olulisi muudatusi ei too, ilm on selge, rannikul paiguti udune ning muutliku suunaga tuul puhub 2-9 meetrit sekundis. Temperatuuri maksimum jääb 23 kraadi juurde.

Ka uus nädal tuleb soe ja päikesepaisteline, kus hoovihm võib kimbutada vaid korraks.