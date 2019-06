Argentina meedia teatel oli elektrikatkestus kohaliku aja järgi veidi pärast 7 hommikul, vahendas BBC.

Argentinas ja Uruguays elab kokku umbes 48 miljonit inimest.

Elektrikatkestuse tõttu jäi seisma rongiliiklus ning ei töötanud liiklusmärgid.

Argentina energeetikaminister Gustavo Lopetegui ütles, et elektririkke põhjust ei ole veel kindlaks tehtud. Ta kinnitas, et mõnes piirkonnas käib elektri taastamine, kuid see protsess võtab aega tunde.

Edesur teatas, et on elektri taastanud mõnes piirkonnas Buenos Aireses.

Elektrikatkesus oli ajal, mil Argentina osade piirkondade inimesed valmistusid minema kohalikel valimistel valima.

Uruguay energiafirma UTE teatas Twitteris, et elekter on taastatud rannikualadel.

Väidetavalt jäid elektrita ka mõni piirkond Brasiilias ning Paraguays.