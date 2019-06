Küüditatuid mälestav kunstiprogramm jõudis lõpule

Kunstirühmitus SLED mälestas küüditatuid "Siberi lapsepõlve" raames näituste, filmilinastuste ja muude üritustega 16 raudteejaamas, kus inimesed Nõukogude võimude poolt rongile pandi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks on SLED käinud koos küüditatutega ekspeditsioonidel Venemaal, et leida paiku, kus nad üles kasvasid. Nii sündis ülevaade sellest, millistesse kohtadesse saadeti eestlasi näiteks Krasnojarksi krais ja Hakassias.

"Ja kuigi külad on muutunud ja ka külade tänavate struktuur on muutunud, siis on väga hämmastav olnud see, kuidas küüditatud on ikkagi leidnud oma kodupaigad, kodumajad isegi üles. Samuti on, isegi vaatamata sellele, et külades on väga palju muutunud elanikkond, üles leitud oma toonasi klassikaaslasi," selgitas SLED-i liige Marika Alver.

Laul on olnud rasketel aegadel ikka lohutuseks ja seetõttu lauldi ka Risti raudteejaamas peetud mäletusõhtul.

"Ürituse nimi on "Siberi mälestus", mis on tegelikult ka ühe minu vanavanaema kirjutatud laulu pealkiri. Minu perekonnast küüditati ka kolm põlvkonda ja vanavanaema kirjutas Siberis olles kaks laulu-luuletust, millest me mõlemat me siin ka täna laulame," rääkis SLED-i liige Katarina Meister.

SLED plaanib küüditamise temaatikaga jätkata ka tulevikus. Mis vormis see täpsemalt teoks saab, ei ole veel otsustatud, kuid mälestuste kogumisel on plaanis kasutada küüditatute ja nende lähedaste jaoks koostatud küsimustikku.