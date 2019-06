58-aastane Francesco Galdelli ja tema kaaslanna, 45-aastane Vanja Goffi on olnud Interpoli tagaotsitavate isikute nimekirjas juba alates 2013. aastast, vahendas BBC.

2010. aastal kaebas Hollywoodi staar Clooney paari Itaalias kohtusse, kus käis ka ise tunnistusi andmas ning selgitas, et Galdelli ja Goffi olid tema nime oma petuskeemide heaks kasutanud. Samuti süüdistusi neid teistes erinevates petuskeemides ja kelmustes.

Galdelli ja Goffi põgenesid kohtuprotsessi ajal kodumaalt ning Itaalia kõmumeedias on neist seejärel rohkelt kirjutatud, muuhulgas on neile antud ka hüüdnimi "Itaalia Bonnie ja Clyde".

Tai võimud kinnitasid pühapäeval, et paar peeti laupäeval kinni Tai ja Itaalia ühisoperatsioonis Pattaya linna lähistel.

"Ülekuulamisel tunnistas Francesco Galdelli, et on tutvustanud end George Clooneyna ning alustanud rõivaäri, et meelitada inimesi raha saatma," selgitati uudisteagentuurile AFP Tai politseist.

Nüüdseks on selgunud, et Galdelli ja Goffi on elanud Tais juba 2014. aastast ning on raha teeninud muuhulgas võltsitud Rolexite veebimüügiga.

Tais esitatakse neile kõigepealt süüdistus viisareeglite rikkumises ning sellele järgneb Itaaliale välja andmise menetlus.