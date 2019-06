Eesti Ekspressi andmetel kahtlustatakse Intsi seksi ostmises 15-aastaselt poisilt. Ints ise ütles Ekspressile parteist lahkumist põhjendades, et tegemist oli "ühe sügavalt isikliku asjaga." Ta põhjendas lahkumist üldise depressiooni ja kasvanud tööhulgaga.

Tõnu Ints ütles ERR-ile, et lahkus erakonnast sügava isikliku eraelulise kriisi tõttu. Ta lisas, et ei saa käimasolevat kriminaalmenetlust piirangu tõttu kommenteerida.

"Ma olen ütlused andnud ja ega ma rohkem ei oska kommenteerida kui ma praegu teistele väljaannetele öelnud olen. Tegemist on piiratud kasutusega dokumendiga," ütles Ints.

Küsimusele, kas vastab tõele, et teda kahtlustatakse seksi ostmises alaealiselt vastas Ints, et kuna tegemist on piiratud kasutusega dokumendiga, siis ei saa ta seda praegu kommenteerida.

ERR küsis Intsult ka seda, ka ta on alaealiselt seksi ostnud. "Ma ütlesin, et see on piiratud kasutusega, ma ei saa seda kommenteerida," oli Intsu vastus.

Sotside vastne peasekretär Rannar Vassiljev ütles ERR-ile, et tegemist oli erakonna jaoks ebameeldiva uudisega.

"Tõnu Ints on meil nüüd erakonnast välja astunud ja ta ei ole enam juhatuse liige. Nii palju kui mina tean, on tegemist mingisuguse menetlustoiminguga. Täpsemaid detaile ei ole Tõnu mulle rääkinud, et mis see täpselt on. Ma saan aru, et see on seotud selle menetlustoimingute piiranguga, et millest ta saab rääkida ja millest ta ei saa," kommenteeris Vassiljev.

Möödunud nädalal peeti Eesti erinevates paikades kinni 18 meest, keda kahtlustatakse seksi ostmises ühelt alaealiselt, ütles ERR-ile Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas. Väidetava interneti vahendusel käinud seksiäri episoodid leidsid aset viimase kahe aasta jooksul. Kolm kahtlustatavat meest on kohtu loal vahi alla võetud.

"Uurimine on veel väga algusjärgus ja kõik detailid täpsustuvad edasise menetluse käigus," rõhutas Kallas.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Eneli Laurits ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kriminaalasjas kinni peetud 18 inimest ei ole omavahel tuttavad.

"Need on selles mõttes täiesti eraldiseisvad isikud ja neid on kinni peetud üle Eesti. On olnud kinnipidamisi nii Tallinnas, Harjumaal, Lõuna-Eestis," ütles Laurits.

Prokurör kinnitas, et Tõnu Intsule on esitatud kahtlustus. "Kuriteo episoodid on tuvastatatud eelmisest aastast kuni käesoleva aasta aprilli-maikuuni," märkis Laurits.

Karistusseadustiku järgi on seksi ostmine alla 18-aastaselt isikult kriminaalkorras karistatav.

Tõnu Ints (1965) liitus Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga 8. septembril 1990 ja lahkus sealt 16. juunil 2019. Seniajani töötas ta Johannes Mihkelsoni Keskuse juhatajana. Johannes Mihkelsoni Keskusest öeldi ERR-ile, et Ints otsustas juhi kohalt lahkuda, keskuse nõukogu koguneb lähipäevil ja määrab ametisse uue juhataja.

Viimastel riigikogu valimistel kandideeris Ints sotside ridades Tartu linnas - 64 häälega oli ta väikseim häältevõtja. 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel sai ta Tartus kandideerides 67 häält.