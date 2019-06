Ülekanne toimus eelmise nädala reedel Yousafzai erakonna Tehreek-e-Insaf ametlikult Facebooki-lehel, vahendas CNN.

Minister polnud tõsistel teemadel sõna võttes põrmugi teadlik, et ülekande eest vastutanud töötaja on kogemata lülitanud sisse "kassifiltri" ning et avalikkus sai piirkonna võtmeküsimustest mitme minuti jooksul ülevaadet isikult, kellel olid kikkis kassikõrvad ja uhked vurrud.

Video hakkas sotsiaalmeedias kohe kulutulena levima.

Partei teatas hiljem, et ebaõnnestunud ülekande põhjuseks oli inimlik eksitus ning sarnaste intsidentide edaspidiseks vältimiseks on võetud kasutusele kõik vajalikud meetmed.

Teates lisati ka, et erakonna sotsiaalmeedia tiimi peetakse Pakistanis sotsiaalmeedia kasutamisel pioneerideks ning nad on uhked selle üle, et on toonud Pakistani poliitika internetti.

Minister Yousafzai suhtus juhtunusse rahulikult ja kerge huumoriga. "Ma polnud ainus - minu kõrval istus kaks ametnikku, kes said samuti tabamuse kassifiltrilt," ütles ta uudisteagentuurile AFP.