Läti suuremate ettevõtete hulka kuuluv Valmiera Glass teatas esmaspäeval, et on esitanud esialgse õiguskaitse taotluse seoses majanduslike probleemidega, mis omakorda tulenevad ettevõtte äritegevusest Ameerika Ühendriikides.

Peamiselt klaaskiu tootmisega tegeleva firma sakslasest juht Stefan Jugel selgitas ajakitjanikele, et Valmiera Glass astus sammu tagamaks kontserni jätkusuutlikku püsimist ja tegevust, vahendas Läti ringhääling.

"Ma tahan praegusel teatada, et ettevõtte äritegevus jätkub praegu täie hooga. See ei ole maksejõuetus, see on õiguskaitse, mis lubab meil jätkata ja pidada samal ajal läbirääkimisi ettevõtte võlausaldajatega," rääkis ta.

Taotlus esitati pärast seda, et kui väiksemad USA kreeditorid nõudsid edasilükkamise asemel laenu tagasimaksmist. "See olukord tuleneb meie USA projektist, sada protsenti," märkis Jugel ja lisas, et kontserni äritegevus Lätis ja Ühendkuningriigis on endiselt kasumlik.

Jugeli sõnul on firmal nüüd kaks kuud, et võlausaldajatega kokkuleppele jõuda. Ta rõhutas ka seda, et juhtunul pole praegu mõju ettevõtte personalile.

Valmiera Glassi laienemist USA-sse on varem Läti meedias nimetatud suureks edulooks.