Itaalia prokuratuuri väitel on pikka aega kestnud kriminaalmenetlus kahtlase teemandiäri asjus tuvastanud, et riigi mitu panka, nende seas Itaalia suurim laenuandja UniCredit, on skandaalse afääriga varem arvatust palju rohkem seotud.

Uued väited on kirjas dokumentides, mille prokuratuur on esitanud kohtule, et nelja panga ja kahe teemandiäriga tegeleva firma vara osaliselt arestida, vahendas Reuters.

Uudisteagentuur on dokumentidega tutvunud ning nende seas on ka väljavõtteid politsei poolt läbi viidud üle- ja pealtkuulamistest.

Väited puudutavad konkreetseid kuriteoepisoode ning hetkel ei pruugi see veel tähendada, et prokuratuur kavatseb esitada süüdistusi pankade kui juriidiliste isikute vastu või isegi pankade töötajate vastu. Küll on aga selge, et kahtlustuste ulatus ja (võimalike) kahtlustavate ring üha laieneb.

Lühidalt seisneb skandaal selles, et mitut suurt panka või vähemalt nende töötajaid kahtlustatakse kokkumängus juveeliäridega, et oma kliente petta. Ehk pankade klientidele müüdi kokkumängus osalevate juveeliäride kalliskive tegelikust hinnast oluliselt kallimalt ning pangatöötajad tutvustasid nende kalliskivide ostmist oma klientidele kui suurepäraseid investeeringuid. Uueks arenguks on ka see, et kaht panka - UniCredit ja Banco BPM - kahtlustatakse kokkumängus teemandiärifirmaga IDB, mis investeeris kahtlasest teemandiärist saadud kasumi omakorda nimetatud pankade aktsiatesse.

Teised kaks kahtluse all olevat panka on Intesa Sanpaolo ja Banca Monte dei Paschi di Siena. Olukorra muudab piinlikuks ka see, et tegemist ei ole ainsa skandaaliga, mis Itaalia finantssektorit viimastel aastatel räsinud on.

Pealtkuulamismaterjalidest leiab ka värvikaid detaile.

Näiteks kurtis juveeliäri IDB kunagine tegevjuht Claudio Giacobazzi 2016. aasta juunis oma finantsnõunikule telefonis, et Banco Popolare nõuab investeeringuid panga aktsiatesse.

"Arvestades seda, et me juba rohkem või vähem otsustasime toetada Banco Popolare kapitali suurendamist märkimisväärselt, saabusid nemad 9-millimeetrisega, sihtisid mulle otsette ning ütlesid, et kirjuta siia alla," lausus Giacobazzi.

Giacobazzi suri eelmisel aastal, ametlikult oli surma põhjuseks enesetapp. Kuigi Giacobazzi oli eluajal innukas relvakollektsionäär, valis ta oma elu lõpetamiseks haruldase viisi - pähe tõmmatud kilekott, mis oli kaela ümber tugeva kummipaelaga kinni tõmmatud.

IDB läks aga käesoleva aasta jaanuaris pankrotti.