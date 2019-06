Parteiliidri valimine võib määrata ära, missugustel tingimustel Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub, praegu on Brexiti tähtajaks seatud 31. oktoober.

Ametist lahkuva Konservatiivse Partei liidri Theresa May mantlipärijaks pürgiva kahe kandidaadi valimises saavad osaleda kõik konservatiivide 313 parlamendisaadikut. Hiljem esitatakse kaks kandidaati partei 160 000 liikmele.

Eelmisel nädalal korraldatud esimese hääletuse võitis ülekaalukalt endine välisminister Boris Johnson, kes sai 114 parlamendisaadiku toetuse, edestades lähimat vastaskandidaati enam kui kahekordselt.

Johnson on öelnud, et on avatud Suurbritannia EL-ist leppeta lahkumise võimalusele, kuid eelistab tähtajaks kokkuleppele jõudmist.

Suurem osa tema vastastest hoiatab, et leppeta Brexiti tooks kaasa majandusliku kaose.

Teisipäeval kõrvaldatakse juhivalimistelt kõik kandidaadid, kes ei kogu vähemalt 33 poolthäält. Juhul, kui kõik kuus peaksid selle arvu hääli kokku saama, langeb välja nõrgima tulemuse saanud kandidaat.

Hääletuse tulemus peaks selguma Eesti aja järgi kell kaheksa õhtul.

Kaks tundi hiljem osalevad allesjäänud kandidaadid BBC teledebatis. Pühapäeval peetud eelmisest teledebatist Johnson puudus.

Järgmine hääletusvoor peetakse kolmapäeval ja vajadusel korraldatakse veel kaks hääletust neljapäeval. Lõplik võitja peaks selguma 22. juuliga algaval nädalal.

Teistest kandidaatidest sai välisminister Jeremy Hunt eelmisel nädalal 43 häält, keskkonnaminister Michael Gove 37, endine Brexiti-minister Dominic Raab 27, siseminister Sajid Javid 23 ja rahvusvahelise arengu minister Rory Stewart 19.

Praegu on mängus eelkõige 50 häält, mis esimeses voorus läksid välja langenud kandidaatidele.