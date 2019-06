Briti kohus mõistis teismelised neonatsid terrorismis süüdi

19-aastane Leedsist pärit Micha Szewczuk ja 18-aastane Londonist pärit Oskar Dunn-Koczorowski kuulusid rühmitusse Sonnenkrieg Division, vahendas BBC.

Dunn-Koczorowskile mõisteti 18 kuu pikkune karistus, millest poole ta peab veetma vanglas ja teise poole noortele kurjategijatele mõeldud asutuses. Szewczuk mõisteti veidi enam kui neljaks aastaks vangi.

Kohtus tuli välja, et pseudonüüme kasutanud teismelistel olid isiklikud kontod sotsiaalmeedia lehel Gab, samuti jagasid nad Sonnenkrieg Divisioni kontot, millele postitasid enda loodud propagandat, mis õhutas korraldama terrorirünnakuid.

Muu hulgas nimetati postitustes prints Harryt rassireeturiks, kes tuleks maha lasta, ülistati Norra massimõrvarit Anders Breivikut ning öeldi, et valgenahalised naised, kes käivad teise nahavärviga meestega, tuleks üles puua.

Kohtunik Rebecca Poulet ütles, et noormeeste propaganda veebis oli kohutav ja kuritegelik. Kohtunik ütles, et teismeliste postitused olid ühtlaselt vägivaldsed ja ähvardavad. Poulet lisas, et teismelised õhutasid korraldama rünnakuid kogukonna liikmete vastu ning rünnakute sihtmärgid olid teiste hulgas tumedanahalised ja juudid.