Kolmapäeval ootab veel kuiv päev enne vihmasadu, kuniks see nädala lõpuks taas raugeb.

Kolmapäeva öö on selge. Puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur ulatub 10 kraadist 16-ni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb vähese pilvisusega ja sajuta ning valdavalt puhub edelatuul 2 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 20 kraadi.

Päev jätkub vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulist sadu ei ole. Tuul puhub lõunakaarest 1 kuni 10 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb 26 kraadini.

Õhtu on samuti sajuta ja vähese pilvisusega, kuid tuul on muutlik, puhudes 1 kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid on 19 ja 22 kraadi vahemikus.

Neljapäeva pärastlõunal algab hoovihm ja õhtul on võimalik äike, reedel sajab juba valdavalt kõikjal. Nädalavahetus ise on juba kuivem, kuid mitte enam nii soe.