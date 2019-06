Kolleegi surmast teatas esimesena sotsiaalmeedias erakonna Rahvarinne saadik Anton Geraštšenko, vahendas Unian.

Geraštšenko sõnul hukkus Tõmtšuk õnnetuse tagajärjel, täpsemalt isiklikku tulirelva puhastades. Hiljem ta siiski parandas oma postitust ning märkis, et Tõmtšuki surma põhjuseks oli lask tulirelvast pähe ning et politsei uurib hetkel kõiki võimalikke versioone, millest üheks on ka teenistusrelva mitteohutu kasutamine.

Hiljem selgitas Geraštsenko endale teada olevaid asjaolusid telekanalile 112 Ukraina ja ütles, et Tõmtšuki abikaasa oli helistanud politseisse ja haiglasse ning teatanud, et tema mees puhastas relva ning sai kogemata haavata. Kiirabi saabumise hetkeks oli minu sõber Dmõtro Tõmtšuk kahjuks juba surnud," nentis ülemraada liige.

Hiljem kinnitas Tõmtšuki surma ka Ukraina politsei, kuid täpsemaid kommentaare meediale ei jagatud.

Siseministeeriumi pressiesindaja Artem Ševtšenko kommenteeris juhtumit telekanalile Espresso. "Kell 12.15 sai politsei kõne rahvasaadik Dmõtro Tõmtšuki abikaasalt, kelle sõnul leidis ta oma mehe surnukeha. Mehel oli kuulihaav peas. Praegu on see kõik, mis ma saan öelda," märkis pressiesindaja.

Hiljem teatas siseministeerium, et versioone on sisuliselt kolm: mõrv, enesetapp ja tulirelva ebaohutu käsitlemine.

1972. aastal sündinud Tõmtšuk on olnud organisatsiooni Infovastupanu eestvedaja ja vahendanud rohkelt informatsiooni Donbassi konflikti kohta, sealhulgas paljastanud ja ümber lükanud Venemaa propaganda esitatud valeväiteid.