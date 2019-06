5000-eurose preemia laureaadi juurest saavad abi need, kellest sagedamini kiputakse ühiskonnas mööda vaatama, lausus president Kaljulaid. "Inimesed, kes on sageli kaotanud kõik – pere, sõbrad, töö, eneseusu ja -väärikuse. Kes põhjustavad kahju endale ja tihti ka oma lähedastele ning kelle haigus paneb neid korda saatma tegusid, mille all ühiskonnas kõik kannatame."

Riigipea sõnul on selles töös tagasilangused tavapärased "Viljandi keskusel on õnnestumisi praeguseks siiski üle saja. Taas elab normaalselt elu üle saja inimese, kes on naasnud tööle, kasvatavad lapsi ja maksavad oma võlgu. Keskuse 90 töötajast viiendik on ise tulnud neist programmidest ja aitavad nüüd teisi ja osa endisi abivajajaid töötab ka teistes sarnastes asutustes," lausus president Kaljulaid.

Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse tegevjuhi Rita Kerdmanni sõnul toimub sotsiaaltöö enamasti nähtamatult, kuid ilma selle tööta ei saa öelda, et ühiskonda ja riik on olemas kõigi jaoks — nii nende jaoks kellel läheb hästi, kui ka nende jaoks, kellel täna nii hästi ei lähe.

"Sõltuvushaiged on läbi aegade olnud Eestis demoniseeritud, kuid pole võimalik üle hinnata seda vaimujõudu, mida vajab sõltlane selleks, et alustada raviga. See väike samm on kõige olulisem. Peale seda lähevad juba asjad tasapisi ülesmäge. Võin rõõmu ja uhkusega öelda, et üks viiendik meie töötajatest on meie endised kliendid — kogemusnõustajad, kelle saatusekaaslastele jagatav jõu ja nõu on hindamatu," lausus Kerdmann.

Presidendi kultuurirahastu sotsiaaltöö preemia on mõeldud inimesele või organisatsioonile, kelle tegevus aitab parandada ühiskonnas ebasoodsal positsioonil olevate inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti ning luua neile tingimusi oma olukorra parandamiseks.

5000 euro suurust preemiat antakse välja kord aastas ja seda rahastab Cleveron.