YouTube kaalub muudatusi lastele suunatud sisu esitamises, et vältida ebasobivate videote jõudmist lasteni.

Google'i juhid arutavad kogu lastele mõeldud sisu suunamist eraldi tootesse - YouTube Kids rakendusse, vahendas The Wall Street Journal aruteludega kursis olevate allikate sõnu.

Sellise otsuse eesmärk on kaitsta lapsi nende jaoks sobimatute videote eest.

Samas võib selline muudatus olla riskantne, sest lastele mõeldud videod on platvormil ühed populaarsemad ning nendega käib kaasas miljonite dollarite ulatuses reklaami.

Ettevõtte-sisesed arutelud algasid pärast nii YouTube'i töötajate kui ka teiste inimeste kriitikat, et ettevõte on olnud aeglane viha sisaldava sisu kõrvaldamises ning ei ole suutnud korralikult jälgida videoid, mida näidatakse või mis on mõeldud lastele.

Allikate sõnul soovivad osad YouTube'i töötajad veel üht suurt muudatust - nad õhutavad ettevõtet kaotama lastele mõeldud videotelt ära funktsiooni, mis paneb uue video mängima automaatselt pärast eelmise lõppu.

YouTube'i teatel vaatavad kasutajad iga päev miljard tundi videoid. Muudatused, mis on alles arutelude faasis ning ei toimuks kohe, oleks ühed suuremad, mis platvormil on tehtud.

"Me kaalume palju ideid YouTube'i parendamiseks ja mõned neist jäävad lihtsalt ideedeks," kommenteeris YouTube'i pressiesindaja.