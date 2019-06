Keskkonnainspektsioon sai seitse uut kaatrit

Kokku soetas keskkonnainspektsioon uued kaatrid seitsmele büroole - viis suuremat ja kaks väiksemat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmblus ei olnud uue kaatri kiitmisel kitsi. Tema sõnul on see võrreldes vana kaatriga nagu öö ja päev. Laev valmistati vastavalt inspektorite soovile.

"Enne, kui neid laevu hakati hankima, käidi vaatamas, kus midagi tehakse. Kutsuti ka kokku kokku mereäärsed kalainspektorid, kes nendega töötavad, ja nemad said öelda oma arvamuse. See laev on tehtud täpselt selline nagu inpektorid arvasid, et see on tööks kõige parem," selgitas Õmblus.

Laev arendab märkimisväärset kiirust ja nii pole kellelgi lootust selle eest ära sõita. Röövpüüdjatel on põhjust hirmul olla.

"Röövpüüdjad võiksid kogu aeg hirmul olla. Eks tingimused on kindlasti paremad. See laev on kiirem, seda on hea manööverdada, on teistele alustele hea lähedale minna. Kaks mootorit, 47 sõlme. Väga oluline, et tal on kinnine kabiin, kus on sees ventilatsioon, küte. Aknad ei lähe uduseks. Juhtimissüsteem, olgu ta siis rooliga, joystick-juhtimine, mis aitab paati stabiilselt paigal hoida. Meil endal on ka veel avastamist, nii uus," rääkis Õmblus.

Pärnu kaatrile on nimi küll juba leitud, aga ristimine seisab alles ees. Nimeks saab Galene - rahulike merede jumalanna Kreeka mütoloogiast.

Kaatrid soetati Euroopa merendus- ja kalandusfondi toel.