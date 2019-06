Latvenergo kuulub Läti riigile ning tegutseb majandusministeeriumi haldusalas, vahendas Läti ringhääling.

Erakonda KPV LV esindav minister Nemiro tänas nõukogu liikmeid senise panuse eest, kuid lisas, et talle oleks rohkem meeldinud, kui nõukogu oleks olnud aktiivsem ja dünaamilisem ning pööranud rohkem tähelepanu elektritariifide langetamisele. Samuti leidis ta, et rohkem tuleks panustada ka laienemisele uutele turgudele, näiteks Eesti, Leedu ja Poola turule.

"On tehtud otsus nõukogu lahti lasta. Suunamuutust on vaja. Tähtis on, et uue nõukogu liikmed oleksid aktiivsemad," selgitas Nemiro.

Latvenergo nõukogu koosneb viiest sõltumatust liikmest - nõukogu esimees Andris Ozolinš, aseesimees Andris Liepinš ja liikmed Baiba Anda Rubesa, Martinš Bicevskis, and Martin Sedlacky. Senine nõukogu valiti 2016. aastal ning pidi ametis olema viis aastat.

Latveenergo juhatuse koosseis kolmapäeval ei muutunud.

Nemiro selgitas, et on määranud ametisse ajutised nõukogu liikmed ning ootamatult tekkinud kohtadele kuulutatakse lähiajal välja konkurss.

Nõukogu senine liige Baiba Rubesa kritiseeris sotsiaalmeedias ministri otsust ja peaminister Krišjanis Karinšit sellega leppimise eest.

"Tundub, et [Karinš ja valitsuskabinet] ei ole huvitatud kõikides ministeeriumides riigiettevõtete heats ja jätkusuutlikust valitsemisest. Kurb," märkis Rubesa, kelle arvates võib juhtunu Läti rahvusvahelist mainet kahjustada.

2018. aastal oli Latvenergo grupp Balti riikide kõige väärtuslikum energiaettevõte, mille vara väärtus ulatus aasta lõpus 3,8 miljardi euroni. Latvenergo aastatulu oli 2018. aastal 878 miljonit ja kasum 76 miljonit eurot.