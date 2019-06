Otsus aktsiisi vähendada tehti vastusena Eesti aktsiisilangetusele, mis tekitas ohu, et kannatada saab Läti alkokäive ja seeläbi ka riigieelarve.

Seadust toetas esimesel lugemist 61 seimisaadikut, vastu hääletas kaheksa.

Eelnõu käsitletakse kiirmenetlusega. Lähiajal läheb see erakorralisel istungil teisele ja viimasele lugemisele.

Eelnõu järgi langetatakse 1. juulist kange alkoholi aktsiisimäära umbes 15 protsendi võrra.

Praegu on see 1840 eurot 100 liitri absoluutalkoholi kohta ja see pidanuks tõusma 2025 euroni. Muudatusettepaneku järgi langetatakse see aga 1564 eurole. Muudatus võib jõustuda päev pärast selle avaldamist.

Aktsiisilangetus ei mõjuta õlut, veini ega teisi jooke, mille alkoholisisaldus on alla 22 protsendi.

Eesti parlament kiitis 13. juunil heaks eelnõu, millega langetatakse 1. juulist õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid 25 protsenti.