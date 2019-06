Kõige kiireloomulisem küsimus valitsusjuhtide ees on seekordsel tippkohtumisel Euroopa Liidule uute juhtide leidmine. Vaatamata lõpututele läbirääkimistele ei ole siiani näha märke kokkuleppe sünnist. Eesti on rõhutanud soovi, et ühele juhtpositsioonidest peaks tõusma meie piirkonnaga tuttav inimene, sellist favoriiti praegu ei ole.

"Tõsi on see, et ega hetkel väga tugevat kandidaati meie regioonist ei ole, kes oleks reaalselt lauale tulnud, aga see ei tähenda seda, et teises, kolmandas või neljandas voorus ei võiks see juhtuda," möönis Eesti peaminister Jüri Ratas.

Võimalikest Balti riikide poliitikutest on ametikohtade jagamise kontekstis spekuleeritud Leedu presidendi Dalia Grybauskaite ja Lätist pärit eurovoliniku Valdis Dombrovskise nimedega.

"Valdis Dombrovskis on väga kompetentne kandidaat, kes on esitatud Euroopa Komisjoni teiseks ametiajaks. Ta on väga kompetentne majanduses ja üks neist

ametikohtadest sobiks talle tõepoolest," iseloomustas Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Lisaks personaaliale on kaalukaim teema tegevuskava, sealhulgas Eureoopa Liidu kliimapoliitika. Paljud riigid tahavad liikuda kliimaneutraalse majanduse suunas aastaks 2050. Üha enam Euroopa riike on sellist suunda võtmas, viimane nädal tõi uudise Saksamaa liitumisest selle leeriga.

"Mina soovin, et kliima kaitse ambitsioonid täituksid. Saksamaa peab suurendama pingutusi, et täita 2030. aasta sihte ja Saksamaa on veendunud vajaduses jõuda

kliimaneutraalsuseni 2050. aastaks," kommenteeris Saksamaa liidukantsler Angela Merkel.

"Pariisi kliimalepe seab praegused eesmärgid. Me ei ole nõus nende karmistamisega, sest peavad olema selged tingimused selle kompenseerimiseks

piirkondadele ja äridele," leidis aga Poola peaminister Mateusz Morawiecki.

Ka Eestile on see keerukas ülesanne, mis vajab põhjalikku läbimõtlemist.

"Eesti kindlasti neid arutelusid ja analüüse ei ole veel lõpetanud, need lõppevad selle aasta sügisel. Kindlasti me liigume selles suunas, et rääkida kliimaneutraalsusest aastaks 2050. See vajab analüüsi ja mitte kõigepealt suuri pealkirju - kõigepealt analüüsid ja siis otsus," kommenteeris Jüri Ratas.