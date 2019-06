Reedene ilm toob äikest

Oleme piiritsooniks Venemaa kõrgrõhkkonna ja Skandinaavias võimu haaranud madalrõhkkonna vahel. Homseks liigub madalrõhulohk Baltimaade kohale, mis aitab üles kergitada äikesevihmapilvi, nende all võib tugevaid tuuleiile olla, lisaks ka rahet.

Reedeks jõuab värskem ja kuivem õhumass meile. Õhurõhk tõuseb, taevas selgineb ja Taani poolt laienev kõrgrõhkkond tagab sajuta ilma.

Eelolev öö on saartel sajuta. Mandril sajab kohati hoovihma ja on äikest, võib udu olla. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 12 kuni 18 kraadi.

Hommik püsib saartel sajuta. Mandril on üksikute äikesevihmahoogude võimalus eelkõige Kagu-Eestis. Lõunakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 18 kuni 21 kraadi.

Päeval areneb mandri kohal rünksajupilvi. Siin-seal sajab hoovihma, on äikest, võib olla tugevaid puhanguid. Tuul puhub lõunakaarest, pärastlõunal pöördub saartest alates läänekaarde 3-9 m/s. Õhusoe kerkib 25 kuni 27 kraadini.

Õhtu on saartel selgem ja sajuta. Mandril sajab mõnes kohas hoovihma, on äikest. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, äikese ajal on puhanguti tugev. Õhusooja 20 ümber, idaservas kuni 24 kraadi.

Laupäevaks toob tugevnev kõrgrõhkkond päikese välja. Ilm mõõdukalt soe, aga tugeva läänetuulega.

Võidupüha jätkub kõrgrõhkkonna kaitse all sajuta ilmaga.

Jaanipäev on ilus ja mõnusalt soe, teisipäev pisut jahedam, aga ka sajuta.