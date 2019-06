Tallinnas Telliskivi tänaval tulistas tundmatu kurjategija öösel kella kolme ajal kahte taksojuhti. Viga saanud mehed viidi haiglasse, kellest üks suri saadud vigastustesse. Teine taksojuht on üliraskes seisus. Käivitatud on suuremahuline politseioperatsioon tulistaja tabamiseks.

"Täna öösel kella kolme ajal teatati häirekeskusele, et Tallinnas Telliskivi tänaval Loomelinnaku ees tulistati kahte taksojuhti. Viga saanud mehed viidi haiglasse, kellest üks, 32-aastane mees, suri saadud vigastustesse haiglas. Teine taksojuht on üliraskes seisus. Käivitatud on suuremahuline politseioperatsioon tulistaja tabamiseks," teatas politsei.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Janek Laaneväli ütles ERR-ile, et taksojuhtide ründaja lahkus sündmuskohalt jalgsi. "Tegeleme faktide väljaselgitamisega," rääkis ta. "Töötame eri versioonidega."

Politsei on väljas maksimumjõududega, lisas Laaneväli. "Kogume sündmuskohal tõendeid ja töötame ümbruskonnas, et saada kurjategija kätte."

Telliskivi tänav on hetkel liiklemiseks suletud. Tänav jääb Laanevälja sõnul Loomelinnaku ulatuses suletuks kuni pärastlõunani.

Politsei poolt taksojuhi tapja tabamise operatsiooniks suletud Telliskivi tänav Tallinnas. Autor/allikas: Anna Aurelia Minev / ERR

Alustatud kriminaalmenetlust juhtiva Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Katrin Pärtlase sõnul viiakse kriminaalmenetlust läbi mõrvakatse paragrahvi alusel.

"Võime juba esialgse info pinnalt kinnitada, et pärast kahtlustatava tabamist, taotleb prokuratuur tulistaja vahi alla võtmist," lisas prokurör Pärtlas.

Politsei palub kõikidel inimestel, kel on sündmuse kohta infot, anda sellest teada häirekeskusele telefoninumbril 112 või kirjutada pohja.isikuvihje@politsei.ee.