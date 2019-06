Briti abivälisminister Aasia ja Okeaania küsimustes Mark Field kasutas neljapäeval õhtul naissoost keskkonnaaktivisti vastu füüsilist jõudu ning intsidendi tõttu on tema volitused praeguseks peatatud. Juhtunut on praeguseks hakanud uurima ka Briti politsei.

Neljapäeval õhtul leidis Londonis aset üks finantsaasta olulisemaid galaüritusi, kus võtsid sõna keskpanga juht Mark Carney ja rahandusminister Philip Hammond. Ühel hetkel saabus sinna meelt avaldama aga grupp Greenpeace'i naissoost aktiviste, vahendasid Guardian ja BBC.

Üks protestijatest lähenes ka peolaua ääres istunud minister Fieldile, kes tõusis vihaselt püsti, haaras naisel kaelast ning asus teda ruumist välja suruma. Kogu

vahejuhtum leidis aset telekaamerate ees.

Kohe pärast juhtunut nõudsid nii Greenpeace kui ka alamkoja opositsioonisaadikud, et Fieldil tuleks oma käitumise tõttu ametist tagasi astuda.

"Me oleme šokeeritud sellest, et valitud rahvasaadik ja valitsuse minister ründas täna Mansion House'i üritusel üht meie rahumeelsetest protestijatest," teatas Greenpeace UK.

Leiboristist rahvasaadik Dawn Butler nimetas juhtunut vägivaldseks rünnakuks ning leidis, et Field tuleks koheselt kas vallandada või tema volitused peatada.

"Ma olen veendunud, et ma pole ainus, kes imestab, miks keegi ei sekkunud. Niivõrd vägivaldne käitumine ei tundu kuidagi õigustatav. Juurdlus peaks algama niipea kui võimalik," lisas ta.

Konservatiivse Partei peasekretär Brandon Lewis kinnitas, et intsidendi asjus on alustatud parteisisest uurimist."On väga raske olla nähtust muud kui jahmunud," tunnistas ta ITV hommikuses telesaates.

Hiljem tegi avalduse ka Field ise. Tema sõnul tegutses ta "instinktiivselt" ja oli enda sõnul "tõsiselt mures", et meeleavaldaja võib olla relvastatud. "Ma sügavalt kahetsen seda juhtumit sügavalt ning vabandan asjasse puutuva naisterahva ees tema haaramise pärast, kuid praeguses õhustikus tundsin ma, et pean tegutsema otsusekindlalt, et välistada õht juures viibinud isikute turvalisusele," selgitas ta.

Fieldi sõnul võttis ta ise valitsuskabinetiga ühendust saamaks selgust, kas ta on rikkunud ministrite käitumiskoodeksit.

Reedel võttis valitsus vastu otsuse Fieldi ametivolitused peatada.

"Peaminister [Theresa May] on videot näinud ja peab seda väga murettekitavaks. Politsei teatel on nad sellega seoses asjaolusid uurimas ning ka Mark Field ise on end nii valitsuskabinetile kui Konservatiivsele Parteile uurimiseks kättesaadavaks teinud. Tema volitused ministrina peatatakse uurimiste ajaks," teatas Briti valitsuse pressiesindaja.