Nädalavahetus on peamiselt sajuta, kuid ilm läheb jahedamaks.

Laupäeva öösel sajab Ida-Eestis hoovihma ja on äikest, aga mujal on rahulik. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Esimesed varajased saavad nautida sooja kuni 20 kraadi.

Päeval võib veel kohati hoovihma sadada ning edela- ja läänetuul tugevneb ja puhub 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18 kuni 24 kraadi, rannikul aga natuke jahedam.

Laupäeva õhtul on ilm selge, kuid puhub natuke tugevam lääne- ja loodetuul 5 kuni 13, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja lubab maksimaalselt 21 kraadi.

Ka järgnevad kaks puhkepäeva on vähese pilvisusega ning sajuta, alles kolmapäevast on oodata vähest vihma. Öösiti on 11 kuni 14 kraadi sooja ning päeval jääb temperatuur valdavalt vahemikku 20 kuni 23 kraadi.