Päästeamet "võtab tööle" lõkkevalvureid

Päästeamet kutsub inimesi üles end nende kodulehel lõkkevalvuriks registreerima, et tagada ohutud jaanipeod kõikjal Eestis.

Lõkkevalvur tähendab seda, et üks inimene seltskonnast võtab omale ühiskondliku kohustuse valvata lõket, pidades silmas ka pidutsejaid, kes selle ümber kogunenud on, et kõik hästi lõppeks.

"Ilmselgelt see lõkkevalvur sarnaneb kaine grupijuhiga - ta ei tohiks olla see kõige joomasem seal," ütles päästeameti Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe.

Et ohutusalgatusest rohkelt osa võetaks, on päästeamet pannud vabatahtlikele lõkkevalvuritele välja ka auhinnad: loosimisele läheb kuus komplekti ohutusvahedeid, mis sisaldavad muuhulgas kustutit.

Põhimõtted, millest lõkkevalvur kinni peab pidama, on lihtsad ja elementaarsed.

"Põhiline on see, et lõke ei põle üksinda, vaid järelevalve all. Kustutusvahendid peavad olemas olema, millega see lõpuks ära kustutada: on see ämbritega vesi, on see pulberkustuti. Ja tuule kiirus ei tohiks olla suurem kui 5,4 m/s - kui öösärk pesunööri peale panna ja selle väga lehvima võtab, siis on ikka suurem," loetles Lindmäe asjaolusid, mida jaanilõket tehes silmas pidada.

Kergesti süttivad materjalid peaksid lõkkest jääma vähemalt paarikümne meetri kaugusele.

"Julgus võrdugu kauguse ruuduga, siis läheb hästi," pani Lindmäe pidutsejatele südamele.

Lõkkevalvuriks saab end registreerida siin.