Viipekeelsed uudised

Kui Eesti huvides on visiit Venemaale, siis enesestmõistetavalt lendan Moskvasse, siin ei ole mingit teisiti mõtlemist, lubab tänane sünnipäevalaps, välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa), andes aga keerulisi vastuseid, kellele kuulub Petserimaa ja kas ta jätkab okupatsioonikahjude arvutamist. Kuid ta on otsekohene, rääkides oma poliitilisest juhisest Eesti suursaadikutele, et nood hoiduksid ametlikest avaldustest seksuaalvähemuste toetuseks.