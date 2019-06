Lottemaa tänavuse leiutamisvõistluse võitis rõõmumeeter

Rõõmumeetri pidulik avamisüritus juhatati sisse pükste rongkäiguga, kus sammusid kõrvuti nii Leiutajateküla elanikud kui ka külalised. Rongkäik algas, nagu ikka, keskväljakult ehk turuplatsilt, tegi küla vahel väikese tiiru ja nii jõutigi rõõmumeetri juurde, mille pidulikuks avamiseks oli kõik valmis pandud.

Rõõmumeetriga saab igaüks, nii laps kui ka täiskasvanu, oma organismi rõõmutaset mõõta, ja kui see on madal, pole midagi head oodata. Sellisel juhul on lapsed vastuvõtlikud viirustele ja samuti jonnile. Rõõmutaset tuleb mõõta vähemalt kord aastas. Rõõmumeetri idee autorid saavad koos vanematega Stockholmi kruiisile sõita.

"Me tulime lasteaiast lastega ja arutasime sellisel teemal, et kui keegi teeb kellelegi haiget, siis järelikult tal ei ole hea olla. Hakkasime siis arutama, et kas me leiutamisevõistlusel osaleme ja lihtsalt arutluse käigus jõudsime selle rõõmumeetrini. Et tuleb jonni mõõta ja siis me pöörasime selle positiivsemaks, et rõõmu tuleb mõõta," kirjeldas väikeste leiutajate ema Margit Juhkam, kuidas idee tekkis.

SEB ja Lottemaa teisele leiutamisvõistlusele tuli töid igast Eesti nurgast, neid esitati nii eesti kui ka vene keeles ja kõige aktiivsemalt leiutasid algkoolilapsed. Konkursi noorimaks osalejaks osutus 3-aastane leiutaja, kelle töö kergendab laste hambapesu.

Oli ka neid, kes esitas konkursile mitu, mõni koguni viis tööd.