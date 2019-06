Pärnu jahtklubi rajatav kai toob kaikohti juurde ja lubab uusi teenuseid pakkuda

Pärnu jahtklubis on ligi 150 kaikohta, aga vaja oleks neid rohkem, sest purjetamine on populaarne ja aluseid lisandub pidevalt. Praegu ongi rajamisel kai, mis võimaldab klubil uusi teenuseid pakkuda.

Suvel pakub Pärnu jahtklubi uhket vaatepilti, sest purjekaid ja muid aluseid on palju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõne aasta eest korda tehtud kaid kasutavad noored purjetajad oma aluste vettetoimetamiseks, sest purjespordikool on hoo sisse saanud. Jahtklubi kommodoor Väino Hallikmägi aga tõdeb, et kaikohtade puudus on suur, kuid laienemisruumi pole just palju.

"Pärnu jahtklubis on viis kaid ja meil on üldse kokku 147 kaikohta. Kõik neist ei ole muidugi purjekad. Klubil endal on 80 purjekat, aga väga oluline meie jaoks on kõige esimene kai, mille me suvel hoiame oma külalistele," selgitas Hallikmägi.

Uus kai läheb maksma ligi 400 000 eurot.

"Ühelt poolt on ta kaldakindlustus, sest kaldatagune hakkas siin ära vajuma. /.../ Siin oli ainult maakividest kindlustus, siis me otsustasime siia teha korraliku kai, et saab ka silduda siia kai äärde," põhjendas Hallikmägi uue kai vajadust.

Uue, 72 meetri pikkuse kai esine süvendatakse kolme ja poole meetrini, nii saavad laevadki sinna silduda. Ja kui kellelgi juhtub jahiga merel äüpardus, saab seal abi anda.

"Me saime EAS-ilt 200 000 toetust. Äriplaan nägi ette suvekülaliste, suvejahtide teenindamise. Kui mere peal midagi peaks juhtuma, siis siin on võimalik jaht üles tõsta, teha talle väike remont, laev pesta alt ja lähevad edasi oma teed," rääkis Hallikmägi.

Kraana suudab välja tõsta kuni kümme tonni kaaluvaid purjekaid.

Kaid ehitab TrefNord. Kai peaks valmima novembris.