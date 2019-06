Telk varises kokku tugeva vihmasaju ja tuuleiilide tõttu, vahendas BBC.

Reutersi andmetel hukkusid osad inimesed elektrilöögi tagajärjel ning osad alla kukkunud rusude tõttu.

Kohalik ajaleht Hindustan Times teatas, et telgis toimunud usuüritusele oli kogunenud 300 inimest.

Osariigi kriisijuhtimise minister Bhanwar Lal Meghwal tõstatas õnnetuse valguses küsimuse, miks ei lülitanud korraldajad märja ilma tõttu välja elektrit.

India peaminister Narendra Modi nimetas juhtunut kahetsusväärseks.

Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks on algatatud uurimine.

Collapse of a 'Pandaal' in Rajasthan's Barmer is unfortunate. My thoughts are with the bereaved families and I wish the injured a quick recovery: PM @narendramodi