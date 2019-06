Eesti tahab tugevdada põllumajanduskoostööd Alžeeria, Egiptuse ja Tuneesiaga

Kohtumisel Alžeeria põllumajanduse ja maaelu arengu minister Cherif Omariga allkirjastati vastastikuse mõistmise memorandum põllumajanduse ja kalanduse osas.

Memorandumi olulisusest rääkinud maaeluminister Mart Järvik rõhutas, et koostöö süvendamiseks on head eeldused olemas. "Kuigi kaubavahetus on olnud tagasihoidlik, on põllumajandussaaduste kaubavahetuselt takistuste kõrvaldamine mõlema riigi jaoks oluline. Eriti huvitatud oleme turu avamisest meie piimatoodetele, " ütles Järvik.

Lisaks kohtus Järvik Egiptuse põllumajandus- ja maaparandusministri Ezz el-Din Abu Steitiga ning Tuneesia põllumajanduse, veevarude ning kalanduse ministri Samir El Tayebiga koostöö tugevdamise ja kaubavahetuse elavdamise eesmärgil.

Ministeeriumi teatel on kõik riigid väga huvitatud Eesti kogemustest digivaldkonnas. Lisaks nähakse koostöövõimalusi põllumajandusalases teaduskoostöös ning tõuaretuses. Egiptuse minister tegi ettepaneku ka koostööks vesiviljeluse valdkonnas, kus nad on Aafrikas liidrirollis.

Järvik on visiidil Roomas, kus osales kolmandal Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu põllumajandusministrite kohtumisel ning ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) konverentsil. Minister kohtub lisaks Alžeeriale, Egiptusele ja Tuneesiale ka Filipiinide, Kasahstani ja Ukraina delegatsioonidega.