Kagu-Eesti ettevõtjad tahavad sõirale Euroopa Liidu tähise kaitset

Setomaal asuva Taarka Tarõ köögis valmib traditsiooniline sõir. Ajaloolisele Vana-Võromaale ja Setomaale omane kohupiima toit, mida traditsiooniliselt on valmistatud oma lehma piimast saadud kohupiimast ja võist. Taarka Tarõ perenaine ühes viie teise ettevõtjaga soovivad, et eripärane söök omaks Euroopa Liidu geograafilise kaitses tähist.



"See annab siis tarbijale tunnistust sellest, et tegemist on siis ühest konkreetsest piirkonnast pärit tootega ja tal on tuntud ajalugu ja selle piirkonna inimesed teavad seda toodet juba ammusest ajast just sellisel kujul.

Nopri talumeiereis toodetakse iga nädal sada kilo sõira, mis jõuab ka poelettidele. "Meierei peremees, kes on taotluse ideealgataja ütleb, et kvaliteedimärk võimaldaks piirkonnale omast toitu paremini müüa," ütles maaeluministeeriumi ekspordi- ja turuarenduse büroo juhataja Kadi Raudsepp.



Nopri talumeierei peremees Tiit Niilo lausus, et sadade tuhandete toitude hulgas, mis tarbija ees on, on vaja eristuda päris ja järgi tehtud toidul. "Euroopa Komisjon lükkas aga nende esmase taotluse hulga lisaküsimustega tagasi. Näiteks jäi euroametnikele selgusetuks, milline on ikkagi täpne sõira retsept."



"Setomaal igaljuhul ei ole selliseid punkt-punktilt retsepte. Nii nagu käsitöö puhul ei antud täpseid mustreid teistele edasi, nii ei antud ka retsepte täpselt edasi.

Maaeluministeeriumist öeldakse, et tegemist on tavapärase protseduuriga ning esmase taotluse tagasilükkamine ei tähenda protsessi lõpetamist," märkis Taarka Tarõ perenaine Rieka Hõrn.