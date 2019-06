Hugo Treffneri gümnaasiumi lõpetaja rekord: sada punkti kahes aines

Sihtasutuse Innove andmete järgi on viimastel aastatel vaid üks juhtum, kus abiturient on kahel riigieksamil saanud sada punkti ehk maksimumtulemuse. See on Tartu poiss Sullo Saan, kes oli veatu matemaatika ja inglise keele eksamil. Ainult eesti keele eksamil jäi Sullol seitse punkti sajast puudu.



"Ma arvan, et pika aja töö tulemus, et koolis panin tähele, mis räägiti, töötasin kaasa, siis ei pidanud kodus nii väga palju õppima, aga mul on kogu aeg olnud head hinded, just nimelt reaalainetes," teatas Saan.

Sullo plaanib edasi minna õppima Tartu Ülikooli füüsika, keemia ja materjaliteaduse erialale. Sullo isa on Taimo Saan, kes juhtis 20 aastat Tartu Ülikooli finantstegevust. Taimo Saan ütles, et teda Sullo tulemuste pärast kiita ei tasu.



"Tegelikult Sullol on kaks vanemat venda ja need kaks vanemat venda on ka teinud matemaatikas sada punkti, et nad lausa norisid noorema vennaga, et vaata, et sa ka sada punkti teed. Noorem vend väga krampi ei läinud aga sada punkti tuli ära, see oli piisavalt spetsiifiline. Aga see, mis puudutab inglise keelt, et see on ilmselt Ameerika multifilmide tulemus," Tartu Ülikooli endine finantsjuht Taimo Saan.

Taimo Saan lisas, et ka Sullo neljast vanavanemast olid kolm matemaatika õpetajad. Sullo ütles, et soovib tulemuste eest eelkõige tänada oma õpetajaid, kes on hoidnud tema huvi üleval ja teadmised head.