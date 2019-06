Kolm astronauti naasid ISS-i missioonilt

Ekspeditsiooni 59 liikmed, USA astronaut Anne McClain, Kanada astronaut David Saint-Jacques ja Vene kosmonaut Oleg Kononenko, maandusid Kasahstani stepis Eesti aja järgi kell 5.47, teatas NASA.

Kolmiku näol oli tegemist esimese meeskonnaga, mis suundus ISS-i pärast oktoobris juhtunud riket kosmoselaevaga Sojuz.

ISS-i jäid praeguse seisuga ekspeditsiooni 60 liikmed - USA astronaudid Nick Hague ja Christina Koch ning Venemaa kosmonaut Aleksei Ovtšinin. 20. juulil asuvad aga Bajkongõri kosmodroomilt kosmoselaevaga Sojuz MS-23 teele ameeriklane Andrew Morgan, itaallane Luca Parmitano ja venelane Aleksandr Skvortsov.

Welcome home @AstroAnnimal ! ???????? See you back in Houston on Tuesday night! https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/fBm6HRSKns

Astronaut Anne McClain and two of her Exp 59 crewmates returned to Earth on Monday, landing safely in Kazakhstan at 10:47pm ET (8:47am Tuesday, Kazakh time). https://t.co/KvPUo54NIm pic.twitter.com/gfAli5qQXA