Tallinna-Pärnu maanteel võeti roolist kolm joobes veokijuhti

Puhuma pidid kõik, kes Pärnust Tallinna poole sõitsid. Juba tükk aega enne kaheksat olid politseinikud Nurme silla juures ootel ja pääsu polnud kellelgi. Esimene purjus roolikeeraja oli tabatud juba reidi esimestel minutitel ja kohe tulid järgmisedki.

"Lõppes kahjuks nii, nagu pühapäeval karta on: puhutud 1245 sõidukijuhti, kokku kaheksa erinevas joobeastmes juhti. Võib öelda, et laialdased meedikajastused ja teadmine, et politsei on igal pool väljas, siiski veel tulemusi ei anna inimeste teadvusse," ütles Pärnu politsei välijuht Ivo Haav.

"Täna kaheksast tabatud joobes juhist kolm on veokijuhid. Ikkagi Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel, kus me seda kontrolli teostasime, arvestades maantee tihedust, maantee kiiruseid, kolm mitte kõige parema reaktsiooniga suure ohu valdajat on liiast. Üks oli Eesti juht, kaks olid välismaalased," ütles Haav veel.

Veokijuhi asemel istus rooli politseiametnik ja tee viis lähedalasuvasse parklasse. Aga ühel sõiduauto juhil oli kriminaalne joove ja tema viiakse arestimajja.