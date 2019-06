Järva vallas korraldati laste Oma Folk

Suvel korraldatakse Eestis kümneid toredaid lastelaagreid, kuid üks neist on täiesti eriline. Laste Oma Folk on Järva vallas Kargumäe talus toimuv neljapäevane lastelaager, kus lapsed juhatakse tagasi juurte juurde läbi pillimängu ja rahvamuusika.

Kõik lapsed, ja neid on 30, kes Laste Oma Folgil kaasa löövad, on pilli õppinud vähemalt kolm aastat. Kuid neid ühendab armastus rahvamuusika vastu, ja seda õpitakse, nagu vanastigi, ikka kuulmise ja matkimise kaudu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna neiu Saskia Einpalu on muusikakoolis viiulit ja klassikalist muusikat õppinud 11 aastat, kuid jõudis rahvamuusikani oma viiuliõpetaja soovitusel, samuti on tema innustajaiks vanemad, kes hakkasid lastele folgilaagrit korraldama.

"Muusikakoolis ei ole mul olnud sellist niiöelda naudingut, sest klassika ei ole nii minulik. See rahvamuusika on mõnusam ja saab ennast ka unustada sinna sisse. Mulle hästi meeldib Rootsi rahvamuusika ja Norra ja Taani, seal on lahedad tegijad," sõnas Saskia Einpalu.

Noor rahvamuusik Laur Taurtust on viiuliga sina peal juba neli aastat, kuid laste folgilaagrisse sattus ta aga esimest korda.

Kargumäe talu pärimuslaager on koht, kuhu lapsed tahavad tagasi minna, mõni on seal juba kaheksandat korda. Sest lisaks pillimängule, laulmisele ja tantsimisele saab seal teha kõike seda, mis ühe lapse suvesse kuuluma peab.

Laager lõpeb reedeõhtuse suure folgipeoga.

"28. juuli õhtul on kõik inimesed oodatud. Siis need lapsed näitavad, mida on võimaik nelja päevaga õppida ja see on hämmastav, kui palju nad suudavad selgeks saada," ütles Laste Oma Folgi korraldaja Ruti Einpalu.