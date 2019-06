Saates tuli teemaks Venemaa õiguste taastamine Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) poolt. Kuusiku sõnul on selle otsuse valguses oluline Euroopa Liidu ühtsuse säilitamine.

ENPA otsus näitab Kuusiku sõnul ka väsimust pingetest tulvil vastasseisust, mis suhetes Venemaaga valitseb.

Ta märkis, et Venemaa eesmärk on Euroopa lõhestamine ja see, et Euroopa Liidul ei ole selget Venemaa-suunalist poliitikat.

Euroopa ühtsuse taastamisel ja tugevdamisel näeb Kuusik olulist rolli Euroopa Komisjonil.

Saatejuht oli Aleksander Krjukov.

