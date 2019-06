Alaealistelt seksi ostmise menetluses pole süüdistuste esitamiseni jõutud

"Tegemist on suure menetlusega ja kõik on veel algusjärgus," ütles ERR-ile Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.

Tema sõnul on praegu lahtine, et millal jõuab prokuratuur uurimisega süüdistuste esitamiseni ning millal võiks juhtumid kohtusse jõuda. Praegu on vahi all kolm kahtlusalust.

Kõik kuriteoepisoodid toimusid eelmisest aastast käesoleva aasta kevadeni.

Kannatanu on 15-aastane noormees ja temaga saadi kontakti läbi erinevate internetilehekülgede

"Kahtlustatavad üksteist ei tundnud, ning kahtlustatavad on pärit üle Eesti," märkis Kallas.

Ühena on kahtluse all poliitik Tõnu Ints, kes kuulus sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatusse, kuid lahkus erakonnast seoses uurimisega. Tema vahi all ei ole.

Tõnu Ints ütle ERR-ile, et lahkus erakonnast sügava isikliku eraelulise kriisi tõttu. Ta lisas, et ei saa käimasolevat kriminaalmenetlust piirangu tõttu kommenteerida.

"Ma olen ütlused andnud ja ega ma rohkem ei oska kommenteerida kui ma praegu teistele väljaannetele öelnud olen. Tegemist on piiratud kasutusega dokumendiga," ütles Ints.