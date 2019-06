Homme on vihma ja äikest

Kaitsekulud inimese kohta on Eestis tänavu 429 dollarit

Kaitsekulud inimese kohta on Eestis tänavu 429 dollarit

Eesti kaitsekulud on NATO ülevaate kohaselt tänavu eeldatavalt 2,13 protsenti sisemajanduse kohtutoodangust (SKT), millega Eesti on alliansi kolmas riik. Kaitsekulude suuruselt ühe inimese kohta on Eesti 29-liikmelise alliansi üheksas riik.